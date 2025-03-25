Александр Шоуа спел с Ханной обновленную версию хита «Плачь и смотри»

Певец Александр Шоуа и певица Ханна стали гостями шоу «Мурзилки Live». Звезды исполнили в эфире «Авторадио» свою интерпретацию хита «Плачь и смотри».

Артист рассказал, что ему много раз предлагали перепеть композицию и изменить ее. Каждый раз он отказывал, но Ханне ответил да. Шоуа объяснил, почему принял такое решение.

«Мне многие предлагали испортить музыку, что-то придумать, сделать новый куплет, отрезать или вставить. Когда Ханна позвонила и сказала: "Давай просто споем ее как есть", я понял – это будет правильно. Мы не пытались сделать что-то революционное, мы просто спели ее так, как чувствуем», – поделился Александр.

Ханна призналась, что была счастлива спеть этот хит. Она рассказала, что это была ее давняя мечта, связанная с личной историей.

«Я до сих пор помню, как в детстве была абсолютно уверена, что эту песню написали специально про меня. Она очень много для меня значит, я хотела ее спеть с улыбкой на лице», – объяснила звезда.

Артисты также рассказали в эфире «Авторадио» о своих хобби. Александр увлекается фотографией и носит с собой фотоаппарат, а Ханна любит бальные танцы.

«В прошлом это была большая часть моей жизни. А сейчас я случайно попала на тренировку для того, чтобы делать красивый номер на музыкальную премию. Так соскучилась по самбе, на самом деле», – поделилась знаменитость.