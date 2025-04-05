«Я был мертвый»: Александр Шоуа рассказал об уколах и капельницах после ухода из «Непары» Дарьи Храмовой

Шоуа рассказал, что до сих пор не оправился после ухода из «Непары» Храмовой. Об этом стало известно «Страстям».

Александр Шоуа появился на красной дорожке фестиваля «Удачные песни». Певец рассказал, что с трудом переживает уход из «Непары» солистки Дарьи Храмовой. О своем решении певица объявила в соцсетях в конце марта 2025 года.

«Я очень расстроился. Никаких уговоров ни в одну, ни в другую сторону не было. Никогда никаких контрактов не было. Мы созвонились, я сказал, что буду помогать всякий раз, когда понадобится моя помощь. Наверное, мы понимали, что рано или поздно Дарья покинет коллектив», — рассказал он.

По словам Шоуа, ему пришлось ставить уколы и капельницы чтобы прийти в себя перед концертами.

«Да было больно. Был адреналин, была капельница — их было по три в день. Я до сих пор не отошел. Я был мертвый, во мне билось только сердце. Было психологическое расстройство на фоне надвигающегося коллапса», — объяснил певец.