«Я был мертвый»: Александр Шоуа рассказал об уколах и капельницах после ухода из «Непары» Дарьи Храмовой
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Шоуа рассказал, что до сих пор не оправился после ухода из «Непары» Храмовой. Об этом стало известно «Страстям».
Александр Шоуа появился на красной дорожке фестиваля «Удачные песни». Певец рассказал, что с трудом переживает уход из «Непары» солистки Дарьи Храмовой. О своем решении певица объявила в соцсетях в конце марта 2025 года.
«Я очень расстроился. Никаких уговоров ни в одну, ни в другую сторону не было. Никогда никаких контрактов не было. Мы созвонились, я сказал, что буду помогать всякий раз, когда понадобится моя помощь. Наверное, мы понимали, что рано или поздно Дарья покинет коллектив», — рассказал он.
По словам Шоуа, ему пришлось ставить уколы и капельницы чтобы прийти в себя перед концертами.
«Да было больно. Был адреналин, была капельница — их было по три в день. Я до сих пор не отошел. Я был мертвый, во мне билось только сердце. Было психологическое расстройство на фоне надвигающегося коллапса», — объяснил певец.