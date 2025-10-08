«На него нужно равняться»: Наташа Королева заявила, что любит Шаляпина

Певица Наташа Королёва назвала имя своего главного музыкального кумира. Им оказался не бывший супруг звезды и автор многих её хитов Игорь Николаев, а легенда оперной сцены Фёдор Шаляпин.

Наташа заявила, что Шаляпин для неё был, есть и будет истинно русским артистом и самым любимым певцом. Знаменитость восхищена качествами, которыми обладал исполнитель.

«На него нужно ровняться. Он воплощал в себе все: вокал, артистизм, ум, красоту, мужественность, патриотизм. Он самый любимый певец», — приводит слова соведущей шоу «Суперстар!» mk.ru.

