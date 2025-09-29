Королева и Тарзан выяснили отношения на сцене во время исполнения хита Николаева

Певица Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, устроили выяснение отношений на сцене. Они приняли участие в шоу «Две звезды. Семейный подряд» с песней Игоря Николаева.

В третьем выпуске проекта пара представила свою версию хита «Пять причин». Исполнение композиции ревратилось в настоящую мини-драму: супруги с таким жаром выясняли отношения, что в порыве чувств забрались на большой стол. Эмоциональная сцена не оставила равнодушными членов жюри. Екатерина Стриженова, впечатленная исполнением, поделилась эмоциями.

«Меня просто распирает, я не могу молчать. Сейчас просто ну такая страсть была, так выяснять отношения могут только люди, которые очень сильно друг друга любят. Поцелуйтесь быстро», – заявила она.

Поддержать пару пришли родственники Глушко. Его старший брат Александр и его дочь Маша рассказали о том, что на самом деле происходит в семье за закрытыми дверьми. По их словам, бурных ссор, показанных на сцене, в реальной жизни они никогда не наблюдали.

«В жизни ни разу не видел, как они ссорятся, а исполнение было шикарное, просто обалденное», — отметил Александр Глушко. Его дочь Маша добавила: «Я скажу правду: в жизни даже намека на ссору никогда не было и не будет».

Ранее мы писали о том, что Алена Свиридова рассказала об отношениях с бизнесменом.