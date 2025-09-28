«Весь город его боялся»: Наташу Королеву пришлось спасать от криминального авторитета на гастролях

Певица Наташа Королева во время гастролей попала в сложную ситуацию, которую удалось разрешить только благодаря ее концертному директору Марине Наринской. Женщины сотрудничают около 30 лет.

По словам Наринской, инцидент произошел в Сургуте много лет назад. Благодаря ему началась многолетняя совместная работа с Королевой.

«В Сургуте, где мы с Наташей познакомились, был такой „папа“. Отсидел много лет. Весь город его боялся. И он во время концерта ко мне подошел и говорит: „Значит так, эта Королева и эти балетные после концерта едут со мной в сауну“», - вспомнила помощница певицы в программе «Однажды» на НТВ.

В те годы у исполнительницы хита «Желтые тюльпаны» не было личной охраны на гастролях, поэтому заступиться за нее было некому, кроме концертного директора.

В итоге Наринской удалось убедить криминального авторитета в том, что общение с Королевой невозможно. Более того, женщина предложила поехать с ним вместо певицы.

«И так она с ним договорилась грамотно, что потом он принес ей „Киндер-сюрпризы“ — тогда модные были, только появились. И он принес ящик ей, не мне», - вспомнила Наташа Королева.

Она также отметила, что ее концертный директор может быть иногда «грубоватая и хамоватая», но все делает для своего артиста.

Ранее Наташа Королева рассказала, как муж Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, реагирует на ее лишний вес. По словам исполнительницы, супруг «не гоняет», но ненавязчиво намекает на необходимость похудеть.