На кону миллионы: родственники Гурченко разругались из-за наследства актрисы

Внучка Людмилы Гурченко 6 лет не может поделить наследство актрисы с родным отцом. Об этом сообщает издание kp.ru.

В 2017 году умерла единственная дочь Гурченко. Мария Королева унаследовала от звездной мамы две квартиры в Москве, дачу и два авто. После смерти имущество перешло к ее мужу, дочери и внучке. Однако родственники до сих пор выясняют отношения из-за наследства. По данным источника, Королевы смогли договориться только о продаже дачи.

Внучка известной актрисы призналась, что находится в ссоре с отцом на протяжении 6 лет. «Мы до сих выясняем отношения из-за наследства. Процесс движется очень медленно, и не совсем так, как мне бы хотелось», — высказалась Елена Королева.

По словам Елены, сейчас они заняты оформлением документов на земельный участок в деревне Глаголево. Если все пойдет по плану, то наследники Гурченко поделят деньги от продажи дома пополам.

Судьба квартир и машин до сих пор остается под вопросом.

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