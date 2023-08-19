Стало известно о настоящем отношении коллег к Людмиле Гурченко

Актриса Людмила Зайцева рассказала о своем отношении к Людмиле Гурченко.

По словам звезды, она испытывала глубокое уважение к Гурченко и считала ее человеком невероятного таланта. Более того, она была уникальной и неповторимой.

Зайцева отметила, что Гурченко всегда следила за своим внешним видом и обожала наряды, которые сама себе шила. Она всегда была элегантной, что делало из нее примадонну.

Актриса также упомянула, что многие не любили Гурченко и считали ее чрезмерно требующим внимания человеком.

«Считали, что кривлялась много, до старости ножкой дрыгала», — рассказала она в беседе с изданием Аргументы и Факты.

Однако Зайцева не разделяет мнение Гурченко о том, что актриса запрещала внукам называть ее бабушкой. Она считает, что статуса бабушки не следует бояться, а наоборот, он должен быть принят и ценен.

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