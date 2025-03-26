Суд признал Елену Степаненко законной наследницей недвижимости умершей подруги

Суд признал 71-летнюю юмористку Елену Степаненко законной наследницей недвижимости в Сочи. Она принадлежала подруге артистки – дизайнеру Наталье Маголе – и перешла по завещанию.

О решении суда 26 марта сообщает РЕН ТВ. Корреспондент издания присутствовал на заседании.

Суд выслушал стороны и отказал истцам – матери и сестре Маголы. Передача наследства Елене Степаненко – недвижимости и машиноместа - признана законной.

Истцы настаивали, что Магола была недееспособна на момент составления завещания. Экспертиза установила обратное.

Ответчиками, кроме Степаненко, были еще два человека. Им перешли дома Маголы в Москве. Законность распределения наследства установлена судом.

Ранее сообщалось, что завещание проверяли эксперты. Документ оценивали на подлинность, а также должны были установить, насколько добросовестно работал нотариус.