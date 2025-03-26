Суд признал Елену Степаненко законной наследницей недвижимости умершей подруги
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Суд признал 71-летнюю юмористку Елену Степаненко законной наследницей недвижимости в Сочи. Она принадлежала подруге артистки – дизайнеру Наталье Маголе – и перешла по завещанию.
О решении суда 26 марта сообщает РЕН ТВ. Корреспондент издания присутствовал на заседании.
Суд выслушал стороны и отказал истцам – матери и сестре Маголы. Передача наследства Елене Степаненко – недвижимости и машиноместа - признана законной.
Истцы настаивали, что Магола была недееспособна на момент составления завещания. Экспертиза установила обратное.
Ответчиками, кроме Степаненко, были еще два человека. Им перешли дома Маголы в Москве. Законность распределения наследства установлена судом.
Ранее сообщалось, что завещание проверяли эксперты. Документ оценивали на подлинность, а также должны были установить, насколько добросовестно работал нотариус.