Добровинский заявил, что Бедросу Киркорову нечего было оставлять в наследство

У скончавшегося 18 марта советского и российского эстрадного певца Бедроса Киркорова нет никакого шикарного наследства. Об этом сообщил адвокат Александр Добровинский.

«Он был совсем не богатым человеком. У него была какая-то квартира, которая, по-моему, не в Москве. Где-то в провинции. Не очень дорогая, по московским меркам. А все остальное — нечего было оставлять», — сказал адвокат в беседе с NEWS.ru.

По некоторым данным, у Киркорова-старшего все же остались две квартиры в Москве, загородный дом в Болгарии и коттедж в Нижнем Новгороде.

Ранее стало известно, что Бедрос Киркоров не составил завещание из-за сына. Последние две недели Филипп Киркоров находится на съемках в Марокко, а его отец все это время был в подмосковном коттедже вместе с врачом, сиделкой и охраной.

Напомним, болгарский, советский и российский эстрадный певец Бедрос Киркоров ушел из жизни 18 марта 2025 года. Ему было 92 года. По некоторым данным, смерть артиста была мучительной: он находился в агонии несколько часов. Прощание с отцом Филиппа Киркорова состоится 21 марта в 14:00 в большом зале Троекуровского кладбища в Москве.