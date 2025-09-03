На кону 200 млн: что будут делить Михаил Ефремов и его пятая жена после развода

Михаил Ефремов и экс-жена Софья Кругликова будут делить недвижимость на 200 млн. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, Ефремов в 2011 году приобрел шестикомнатную квартиру в историческом доме в Плотниковом переулке в Хамовниках. Такое жилье оценивается в 140 млн рублей.

На бывшую супругу Кругликову в 2019 году была оформлена 45-метровая квартира на Большой Никитской в Пресненском районе. Недвижимость располагается в доме культурного наследия 1876 года и оценивается примерно в 40 млн рублей. Также на Софью был оформлен дом с участком в шесть соток. Общая стоимость — около 20 млн.

Две квартиры Михаила Ефремова, которые ему достались по наследству, не являются совместно нажитым имуществом и не попадают под раздел.

На данный момент актер не комментировал развод с пятой женой.

