Новая девушка Дмитрия Диброва оказалась моложе 36-летней Полины

У ведущего Дмитрия Диброва появилась новая девушка. Об этом изданию Kp.ru сообщил осведомленный источник.

Собеседник издания опроверг отношения Диброва с кем-то из певиц-близняшек – 38-летних Кати и Волги Король. С девушками он готовит новый музыкальный проект.

«Нет, у Дмитрия другая девушка. И она моложе Полины», — сказал инсайдер изданию.

Напомним, Дмитрий разводится с женой после 16 лет брака. Паре удалось мирно урегулировать вопросы, связанные с расставанием и воспитанием детей.

В День знаний супруги вместе отвели сыновей в школу. Полина выложила видео с ним в соцсетях.

После расставания звездной пары журналист Отар Кушанашвили был уверен, что Дибров в ближайшее время объявит имя новой избранницы. Полина встречается с 50-летним бизнесменом Романом Товстиком.

Ранее сестры Король рассказывали, что Дибров с большим уважением говорит о жене, несмотря на расставание. Певицы назвали ведущего образцом порядочности.