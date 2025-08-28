У 34-летнего сына Михаила Ефремова обострилось хроническое заболевание после падения. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, Николай Ефремов после полученных травм тяжело переносит новые приступы рассеянного склероза. Он почти не выходит из дома, ведет затворнический образ жизни. Ему требуется постоянный контроль и присмотр. Прогулки на воздухе, которые могли бы помочь, невозможны, потому что у актера астма и множество аллергических заболеваний.

Напомним, летом 2023 Ефремов был найден с тяжелыми переломами бедра и таза. Его госпитализировали и погрузили в кому. Тогда его супруга Владислава Киселева в беседе с журналистами отреклась от мужа, заявив, что он злоупотребляет алкоголем и состоит на учете в ПНД.

Николаю Ефремову 34 года, его родители — Михаил Ефремов и Евгения Добровольская.

Ранее сообщалось, что лечение легких в санатории обходится Михаилу Ефремову в 300 тысяч рублей. Подробности читайте в этой новости.