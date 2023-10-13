На концерте в Ижевске Сергей Пенкин удивил зрителей, спев на балконе. Об этом сообщает издание Kp.ru со ссылкой на личный блог Бориса Рубиновского.

11 октября 2023 года в Ижевске состоялось выступление Пенкина. Как выяснилось, вечер был богат на сюрпризы. Организатор концертов сообщил, что Сергей ради исполнения одной из песен вышел на балкон концертного зала.

«Сергей Пенкин во время фееричного концерта в Ижевске выбежал из зала и направился на балкон», — высказался Борис.

Для того, чтобы там оказаться, артист вышел в фойе концертного зала и поднялся по лестнице. Сообщается, что публика с восторгом отреагировала на задумку Пенкина.

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