«Ненавижу зиму»: 62-летний певец Сергей Пенкин заговорил об отъезде из РФ

Певец Сергей Пенкин не относится к числу тех звезд шоу-бизнеса, которые охотно делятся новостями о себе. Однако на этот раз артист сделал исключение. В новом интервью для издания Teleprogramma.pro музыкант неожиданно признался, что в далеком прошлом у него была возможность стать гражданином Италии и США.

По словам артиста, он получил подобное предложение тогда, когда произошел распад СССР. Однако, будучи патриотом, Пенкин отказался от этой возможности. Певец уточнил, что хочет жить только в России.

«Я был на гастролях в Италии. Тогда как раз развалился Советский Союз, и мне предложили итальянское или американское гражданство. Я не хотел этого», — высказался артист.

Певец добавил: несмотря на то, что в России ему не нравятся погодные условия, менять местожительство он не собирается. По словам Пенкина, здесь у него есть семья, поклонники, которых он никогда не променяет.

«Жалко, что у нас зимой нет лета. Я зиму ненавижу», — сообщил музыкант.

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