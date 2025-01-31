«На интеллигентном»: Настя Ивлеева показала новый снимок с мужем
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33-летняя блогерша Настя Ивлеева снялась с мужем в «интеллигентном» стиле. Настя поделилась семейным снимком в Telegram-канале.
В 2024 году в жизни Насти произошли изменения: она не только приобщилась к культуре и отказалась от провокационных поступков, но и вышла замуж за Филиппа Бегака. В личном блоге Ивлеева делится семейными снимками, и на этот раз супруги запечатлели себя в театре.
«На интеллигентном», — подписала кадр Настя.
Для выхода в свет супруги выбрали образы в стиле total black. На Насте было лаконичное черное платье в пол, а на Филиппе — пиджак, джинсы и футболка.
Ранее блогер Настя Ивлеева ответила на обвинения в фиктивном браке с Филиппом Бегаком. Подробности читайте в этой новости.
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