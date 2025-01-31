«На интеллигентном»: Настя Ивлеева показала новый снимок с мужем

Для выхода в свет супруги выбрали образы в стиле total black. На Насте было лаконичное черное платье в пол, а на Филиппе — пиджак, джинсы и футболка.

Ранее блогер Настя Ивлеева ответила на обвинения в фиктивном браке с Филиппом Бегаком. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актриса Татьяна Арнтгольц воссоединилась с 15-летней дочкой после разлуки.