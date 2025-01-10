«Бабам счастья простить не могут»: Ивлеева ответила на обвинения в фиктивном браке с Бегаком

Блогерша Настя Ивлеева отреагировала на обвинения в фиктивном браке с Филиппом Бегаком. Звезда ответила в соцсетях, что «бабам счастья простить не могут».

Знаменитость после громкого скандала из-за «голой» вечеринки ушла в тень, но не прекратила следить за жизнью шоу-бизнеса. Настя сменила цвет волос и встретила любовь – телеведущего и дальнего родственника семьи Михалковых-Кончаловских. Неожиданностью для публики стала информация о том, что Ивлеева вышла замуж за избранника. Она делится кадрами с супругом во время поездки в Санкт-Петербург.

На снимки отреагировал Telegram-канал «Светский интроверт».

«Птичка на хвосте донесла Интроверту весть о том, что брак с Филиппом — контрактный и чистая фикция», – написали авторы канала.

Ивлеева быстро отреагировала на обвинения в фиктивном браке и ответила в своем микроблоге.

«А у нас всё бабам счастья простить не могут!» – написала она.

Она также указала на ошибку в посте канала о том, что она была на выставке не в Москве, а в Санкт-Петербурге.

Напомним, что за плечами у Насти брак с рэпером Элджеем, настоящее имя которого Алексей Узенюк. Они расстались летом 2021 года.

Ранее мы писали о том, что бывший муж Ивлеевой вышел в свет с новой возлюбленной в необычном наряде.