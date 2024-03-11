На фестиваль с участием Никиты Кологривого в Новосибирске закончились места. Об этом сообщает портал Ngs.ru.

В Новосибирске закрыли регистрацию на кинофестиваль с участием Никиты Кологривого, который состоится 16 марта. Актер выступит перед публикой и проведет автограф-сессию. Как сообщает источник, фестиваль пользуется спросом. На сегодняшний день его планируют посетить 3000 человек.

«Ажиотаж, очень большой спрос, поэтому в следующем году будем проводить фестиваль в нескольких точках и увеличим количество дней. Думаю, что это интерес к Никите Кологривому и в целом к фестивалю», — высказался Александр Зырянов, генеральный директор Корпорации развития Новосибирской области.

Также Александр добавил, что регистрация будет открыта 12 марта, если появятся свободные места.

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