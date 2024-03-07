Актриса Ирина Безрукова не согласна с критикой Никиты Кологривого в адрес умерших мэтров советского кино. Она считает, что в данном случае высказывания неуместны, поскольку артисты не могут ответить. Эксклюзивный комментарий Безруковой приводит сайт «Страсти».

Актриса работает с Кологривым в одном театре, но они задействованы в разных спектаклях.

«Я с Никитой мало знакома, наверное, один или два раза поздоровалась на бегу в театре и все», - отметила Безрукова.

На вопрос, как она относится к Кологривому, который критикует звезд кино, актриса ответила: «Скажу одно: перед тем, как призывать разрушить все старое, людям «на баррикадах искусства» сначала было бы неплохо самим создать что-то новое с сфере культуры, действительно значимое, монументальное, что останется на века. А история в итоге расставит всё на свои места. Да и в целом не очень этично высказываться в адрес мэтров, которых уже нет в живых. Они даже ответить не могут. Да и, пожалуй, вряд ли посчитали бы необходимым это делать».

Напомним, молодой актер говорил, что ему не нравятся советские актеры Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов. При этом Кологривый выделял Николая Караченцова и Валерия Золотухина.

Интервью Ирины Безруковой о съемках в кино, доме мечты, запоминающихся подарках от мужчин, а также процедурах для поддержания красоты читайте на сайте.