«На эти деньги мы и жили, и лечились»: жена тяжелобольного Носкова рассталась с недвижимостью

Жена Николая Носкова продала участки в Крыму и Подмосковье, чтобы вылечить певца. Об этом Марина Носкова призналась в беседе с изданием aif.ru.

Экс-солист группы «Парк Горького» после инсульта на целый год попал в больницу. Он лечился в частной клинике, за которую нужно было платить. По словам супруги артиста, им помогали друзья, а в какой-то момент семья вынуждена была продать некоторую недвижимость. По словам Марины, у них сейчас есть квартира в Москве, но музыкант всегда мечтал жить вдали от суеты.

«Поэтому арендуем дом за весьма внушительную сумму. До инсульта у нас было два участка — в Крыму и Подмосковье. И уже начиналось строительство домов. Но пришлось их продать. На эти деньги мы и жили, и лечились», – поделилась женщина.

Жена Носкова отметила, что сейчас они с мужем ничего не загадывают наперед, а живут одним днем. Сегодня певец продолжает выступать и благодаря этому может обеспечить себе жизнь. Марина говорит, что пока концерты есть – денег хватает.

Ранее супруга артиста рассказала о состоянии Николая Носкова. В беседе с журналистами она призналась, что у мужчины умерли клетки мозга.

Также стало известно, как себя чувствует певица Марина Хлебникова. Обгоревшая при пожаре в собственной квартире артистка лежала в больнице, но сейчас полностью восстановилась. Она продолжает работать и радовать фанатов своим творчеством.