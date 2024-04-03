На экс-супругу Петросяна подали в суд по делу о наследстве ее подруги Маголы

В Хамовнический суд Москвы подали иск о признании завещания недействительным. Одним из ответчиков является юмористка Елена Степаненко, бывшая супруга Евгения Петросяна.

Как пояснили в суде, Степаненко и двое других ответчиков получили от дочери истца недвижимость, предметы искусства и антиквариата. При этом, по словам заявителя, она не могла в момент составления документа «не была способна адекватно понимать значение принятых решений и оценить их последствия», пишет ТАСС.

Ближайшее заседание по делу состоится 18 апреля.

Ранее сообщалось, что Елена Степаненко судится с родственниками подруги из-за наследства в Сочи. По-видимому, иск относится именно к этому делу.

Юмористка Елена Степаненко близко дружила с дизайнером одежды Натальей Маголой. В 2022 году Магола скончалась в возрасте около 50 лет — выяснилось, что она оставила завещание, в котором среди наследников оказалась Елена Степаненко. Согласно документу, бывшей супруге Евгения Петросяна останутся две квартиры в самом центре Сочи, парковочное место и некоторые предметы антиквариата.

Также адвокат Вербицкая рассказала, достанется ли Степаненко завещанное имущество. Подробнее читайте здесь.