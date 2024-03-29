Психиатрическая экспертиза: адвокат объяснила, достанется ли Елене Степаненко завещанное имущество

Адвокат Вербицкая рассказала, достанется ли Степаненко завещанное имущество. Об этом она сообщила в интервью «Страстям».

Напомним, 29 марта стало известно о том, что близкая подруга Елены Степаненко дизайнер Наталья Магола завещала ей две квартиры в центре Сочи, парковочное место и некоторые предметы антиквариата. Однако члены семьи женщины не согласны с завещанием. Они подали в суд с требованием признать документ недействительным из-за того, что Магола в момент составления завещания находилась в больнице с опухолью мозга.

Как рассказала адвокат Юлия Вербицкая-Линник, скорее всего судебное разбирательство затянется надолго.

«Принимая во внимание доводы родственников, а именно вероятное наличие у завещателя признаков психического заболевания в виду ограниченного поражения (опухоли) мозга, с высокой вероятностью по делу будет назначена и проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, которая покажет, могла ли завещатель понимать значение своих действий», — рассказала она.

При этом если судмедэкспертиза покажет, что женщина не отдавала отчет своим действиям, то завещание признают недействительным, объяснила Вербицкая.

«Тогда наследство получат наследники по закону — родственники умершей женщины. Кроме того, поскольку среди истцов заявлена мать умершей, которая, вероятно, является пенсионерской, а значит попадает в круг „обязательных наследников“, то она получит свою долю вне зависимости от содержания завещания — не менее половины от той, которая причиталась бы ей если бы завещание отсутствовало», — рассказала адвокат.

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