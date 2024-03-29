Елена Степаненко судится за наследство умершей подруги

Елена Степаненко судится с родственниками подруги из-за наследства в Сочи. Об этом сообщает StarHit.

Юмористка Елена Степаненко близко дружила с дизайнером одежды Натальей Маголой. В прессе сообщали, что женщина какое-то время даже жила в квартире Степаненко в Москве.

В 2022 году Магола скончалась в возрасте около 50 лет — выяснилось, что она оставила завещание, в котором среди наследников оказалась Елена Степаненко. Согласно документу, бывшей супруге Евгения Петросяна останутся две квартиры в самом центре Сочи, парковочное место и некоторые предметы антиквариата.

Родные женщины не согласны с текстом завещания и теперь пытаются оспорить документ в суде. Сестра и мать Натальи подали соответствующий иск в Хамовнический суд Москвы.

«Они требуют признать недействительным завещание от 28 февраля 2020 года, составленного Магола Натальей Ярославовной в пользу трех лиц, в том числе, Елены Григорьевны Степаненко, и применить последствия его недействительности», — заявили в пресс-службе суда.

Главным аргументом родных дизайнера является то, что женщина написала завещание во время нахождения в больнице после тяжелой черепно-мозговой травмы.

«На момент оформления завещания, в силу болезни, моя дочь не понимала значение своих действий и не могла ими руководить, и решение оформить завещание на вышеуказанных лиц не было ее свободным волеизъявлением», — написано в заявлении.

Ранее мы писали о том, что Елену Степаненко шокировало рождение дочери у 78-летнего Петросяна.