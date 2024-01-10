Из стриптизерш в рукодельницы: невестка Наташи освоила новую профессию

Сын Наташи Королевой Архип два года назад начал встречаться с Мелиссой Волынкиной, которая ранее работала танцовщицей на шесте. Певица не одобрила профессию девушки и подыскала ей новое занятие — невестка звезды начала работать визажистом. Однако теперь она еще и занялась рукоделием.

В 2022 году Наташа выселила сына из своего загородного дома. Архип живет со своей девушкой в «хрущевке» и зарабатывает на жизнь репетиторством и редкими выступлениями. Он хочет построить карьеру певца.

Мелисса не отстает от своего жениха и тоже старается зарабатывать. Она увлеклась рукоделием и плетет сумки на заказ из бусин.

«Я с радостью помогу вам выбрать идеальный дизайн и создам уникальную вещь, которая будет отражать вашу индивидуальность», — написала Мелисса на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Поклонники высмеяли невесту Архипа. Они уверены, что девушка не сможет заработать рукоделием такие суммы, которые она получала в ночном клубе.

«Наташа денег не дает… Тут прямая дорога обратно к шесту», — пишут комментаторы.

Ранее Наташа Королева показала свою невестку и изменившегося сына. Семья снялась во время празднования дня рождения девушки.