«На диетах сижу»: звезда «Счастливы вместе» рассказала, что недовольна своей фигурой

Звезда сериала «Счастливы вместе» Дарья Сагалова рассказала, что недовольна своей фигурой. Об этом она заявила в интервью для Леди Mail.ru.

Как призналась артистка, она старается поддерживать себя в форме, однако ее не нравятся результаты.

«Я не такая уже сейчас и стройная. Хотя питаться стараюсь правильно, плюс алкоголь давно не пью — мне кажется, после 30 это сильно на внешности отражается. И на диетах сижу, и на массажи хожу, и дома сама их себе делаю, и косметолога регулярно посещаю, и в зале подкачиваюсь... Но не сильно довольна отражением в зеркале, если честно», — заявила актриса.

Напомним, Дарья Сагалова с 2011 год замужем за бизнесменом Константином Масленниковым. Пара воспитывает трех дочерей: их старшей наследнице Елизавете 13 лет, средней Стефании 9 лет, а младшей Миле 5 лет.

Ранее Дарья Сагалова раскрыла секрет прочного брака.

Также сообщалось, что Сагалова потребовала у Театра на Мельникова 100 тысяч рублей.