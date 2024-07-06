Актриса Дарья Сагалова потребовала у Театра на Мельникова 100 тысяч рублей

Актриса Дарья Сагалова через суд потребовала у Театра на Мельникова 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Звезда сериала «Счастливы вместе» Дарья Сагалова подала в суд на Театр на Мельникова. Актриса заявляет, что заключила с площадкой договор аренды и внесла полную плату. Однако в момент, когда ее детская студия выступала в театре, бухгалтер площадки начала звонить мужу Сагаловой с требованием срочно перевести еще 100 тысяч рублей за аренду.

Актриса рассказала, что не могла в тот момент связаться с мужем, так как была занята. В итоге супруг перевел сумму бухгалтеру.

Сагалова считает, что дополнительная плата в 100 тысяч рублей появилась из ниоткуда — в договоре она прописана не была. Теперь владельцы площадки будут отвечать перед ней в суде.

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