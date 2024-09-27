Актриса сериала «Счастливы вместе» Дарья Сагалова раскрыла секрет прочного брака

Актриса сериала «Счастливы вместе» Дарья Сагалова рассказала секрет прочного брака. Об этом сообщает Леди Mail.ru.

Дарья Сагалова более 13 лет замужем за предпринимателем Константином Масленниковым. Во время брака у пары родились три дочки. По словам актрисы, с годами их союз становится только крепче. Они с мужем ходят на свидания и до сих пор смотрят друг на друга влюбленными глазами.

«Мы с мужем еще больше врастаем друг в друга. И бабочки в животе никуда не делись, до сих пор смотрю на супруга и понимаю, что влюблена в него. И так же, как много лет назад, кокетничаю с ним», — высказалась знаменитость.

Актриса призвала не верить психологам, утверждающим, что любовь живет 3 года.

При этом Дарья не стала отрицать наличие ссор в их паре. По словам артистки, и она, и муж — принципиальные люди, но они научились уступать друг другу.

«Мы обычная семья и ничего нам не чуждо. К тому же по характеру мы оба лидеры, сильные духом и очень принципиальные. Как тут без ссор?» — резюмировала Дарья.

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