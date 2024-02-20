На Анну Asti подали в суд, требуя выплатить более 600 тысяч рублей

На музыкальный лейбл «Феникс», сооснователем которого является певица Анна Asti (настоящее имя Анна Дзюба), подали в суд с требованием возместить свыше 600 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Светский хроник».

По данным источника, истцом по делу выступает компания «Неформат», которая потребовала от лейбла звезды 612 тысяч рублей. Организация владеет правами на клипы группы «Тату» «Нас не догонят» и «Я сошла с ума». Предварительно, иск «Неформата» может быть связан с нарушением авторских прав. Ответчиком в этом деле также выступает ООО «Яндекс».

Примечательно, что в 2020 году «Неформат» судился с Первым каналом за несанкционированное использование фрагмента из клипа «Тату» в программе «Пусть говорят».

Ранее поэт Михаил Шабров запустил критику в адрес Анны Asti. По его словам, песни артистки вызывают у него разочарование.

Также продюсер Нателла Крапивина назвала Анну Аsti «Лободой для бедных».