Поэт Шабров запустил критику в адрес Анны Asti, Клавы Коки и Zivert. Об этом сообщает aif.ru.

Поэт Михаил Шабров за свою карьеру написал тексты к песням таких артистов, как Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, София Ротару, Александр Буйнов. 79-летний поэт рассказал, что современные российские песни о любви его разочаровывают. По мнению Шаброва, они пишутся по принципу «нет такой глупости, которую нельзя спеть».

Под раздачу поэта попали треки Анны Asti.

«„Ты не приезжай, недолюбленный мальчик, перестань меня ждать под окном своей тачки“. Только вдумайтесь: „под окном тачки“! Тот, кто ждет, маленького роста, меньше метра?» — недоумевает поэт.

Отметим, что в оригинальном тексте певицы поется «перестань меня ждать под окном в своей тачке».

Раскритиковал Шабров и тексты других поп-исполнительниц. Досталось Клаве Коке и Zivert.

«Ну, что за душа у героини песни Клавы Коки, которая поет: „Я приду одна, я знаю твой этаж, покушаюсь на тебя, ведь твой типаж — ограниченный тираж“? У Zivert только в одной песне „Анестезия“ масса несуразностей: „Я тебя вижу между строк“, „тело плавилось плавно от твоих касаний, наслаждалась я ритмами твоих желаний“», — процитировал песни он.

Поэт добавил, что не понимает, зачем современным певицам псевдонимы и предположил, что подобные песни слушают «только жертвы ЕГЭ».

Ранее мы писали о том, что продюсер Нателла Крапивина обвинила в плагиате певицу Анну Asti.