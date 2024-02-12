«Лобода для бедных»: продюсер Нателла Крапивина обвинила в плагиате певицу Анну Asti

Продюсер Нателла Крапивина на протяжении 12 лет работала со Светланой Лободой. Несмотря на прекращение сотрудничества, она продолжает тепло отзываться о своей подопечной. После отъезда украинской певицы из страны новым фаворитом зрителей оказалась Анна Asti. Но продюсер уверена: артистка во всем копирует Светлану.

В очередном выпуске на своем YouTube-канале Крапивина поблагодарила Лободу за пройденный вместе путь, назвав его «фантастическим» и «феерическим». Она уверена, что вместе с певицей они подняли уровень шоу-бизнеса до таких высот, которые никто не может преодолеть. Более того, появились желающие спародировать певицу.

«Человек просто взял все, что мы делали, вплоть до Димы Лорана — автора, который писал для Светланы. Дай бог здоровья Анне Асти, я не против, просто она карикатура ходячая. Это Лобода на минималках или Лобода для бедных — у меня два варианта, как я это называю», — сказала Крапивина.

Напомним, в недавнем интервью экс-продюсер Лободы обвинила в пьянстве Ольгу Бузову. Телеведущая дала жесткий ответ на высказывания Нателлы Крапивиной.