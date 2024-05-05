На Алексея Чадова подали в суд: от актера требуют выплатить 10 тысяч рублей

На Алексея Чадова подали в суд из-за неоплаченного штрафа за парковку. Актер теперь должен выплатить 10 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Звезда сериала «Игра на выживание» припарковал машину на платную стоянку, но деньги на счет не положил. Мужчине выписали штраф в размере 5 тысяч рублей, который он так же проигнорировал. После этого на Алексея Чадова пришел судебный иск.

Однако, помимо иска за неоплаченную парковку, на актере висит еще штраф в размере 3 тысяч рублей за нарушение ПДД.

Недавно стало известно, что Гусейн Гасанов задолжал ФНС 153 миллиона рублей. Блогер должен был выплатить весь долг перед налоговой до 1 мая. Теперь счета фирмы Гасанова, которая занимается ресторанами и доставкой еды, заблокированы.

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