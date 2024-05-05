ФНС заблокировала счета его фирмы: блогер Гусейн Гасанов задолжал налоговой 153 млн рублей

Федеральная налоговая служба заблокировала счета фирмы блогера Гусейна Гасанова, которая занимается ресторанами и доставкой еды. Молодой человек оказался должен государству 153 млн рублей, передает Telegram-канал Baza.

Гасанова обязали выплатить крупную задолженность 1 мая. На следующий день ФНС было принято решение заблокировать счета компании, в которой блогер имеет свою долю. Прежде ей владел Юрий Левитас, совладелец «Блэк стар фудс».

Компания Гасанова занимается ресторанным бизнесом, а также доставкой еды. Причиной блокировки ее счетов указали непредоставлении налоговой декларации.

Ранее сообщалось, что блогер Лерчек задолжала около 20 млн рублей налоговой. Федеральная налоговая служба уже прислала знаменитости уведомление. Сама знаменитость сейчас находится на отдыхе в Дубае.