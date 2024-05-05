«Давид, прекращай!»: Дава довел Ольгу Бузову до слез

Ольга Бузова расплакалась из-за поступка экс-бойфренда Давида Манукяна в шоу «Сокровища императора». Артистка увидела, что блогер сохранил их парное тату в виде знака бесконечности на запястье.

Бузова и Дава разошлись в 2021 году. Исполнительница хита «Мало половин» не раз отмечала, что тяжело переживала это расставание. Артистка тогда обвиняла блогера в физическом насилии и оскорблениях.

Бывшие возлюбленные встретились вновь на проекте «Сокровища императора», где Бузова выступила в роли ведущей. В одном из выпусков шоу Ольга захотела проверить татуировки, которые Дава сохранил после их расставания.

Как оказалось, на теле мужчины до сих пор набито имя певицы, а также знак бесконечности. Узнав об этом, ведущая программы расплакалась.

«Я не буду эту тему обсуждать. Давид, прекращай», – подытожила она.

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