«Он весь в кредитах»: почему Григорий Лепс откладывает свадьбу с 19-летней возлюбленной

Певец Григорий Лепс вновь отложил свадьбу с 19-летней Авророй. Как рассказали его друзья, у артиста проблемы с деньгами из-за того, что он взял заем на 300 млн рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

Предложение возлюбленной Лепс сделал еще год назад, и поговаривали, что свадьба состоится уже летом. Однако на недавнем светском мероприятии вокалист признался — он не знает, в каком году получится организовать торжество. Коллеги Григория отметили, что на праздник нужны большие деньги, которых у него сейчас просто нет.

«У Гриши сейчас нет денег на свадьбу, которую хочет Аврора. Он весь в кредитах. Взял большой заем на 300 млн рублей, все вложил в новый бизнес», - заявили источники СМИ.

Предположительно, деньги Лепс вложил в элитный бар, который собирается открыть в Москве. Приятели певца рассказали, что он не думал о таких огромных тратах, когда брался за эту идею. Однако все вылилось в сотни миллионов рублей.

«Просто не рассчитал с тратами, но твердо уверен, что заработает на новом детище миллионы и потом, закрыв долги, сыграет красивую свадьбу с юной невестой», - сообщили друзья Григория.

Ранее Эмин Агаларов признался, что Григорий Лепс не пригласил его на свадьбу с 19-летней возлюбленной Авророй.