«Мы всегда очень стесняемся»: Ольга Бузова рассказала о чувствах к Майами

Певица Ольга Бузова заявила, что стесняется говорить о чувствах к Олегу Майами. Артистка прокомментировала отношения с коллегой в эфире шоу «Восток FM».

Олег и Ольга подогревают слухи о романе. Сначала они записали совместный трек о любви, а затем публично поцеловались на концерте. По словам Бузовой, она чувствует неловкость, когда журналисты спрашивают про связь с Олегом. При этом певица, как и прежде, ушла от прямого ответа про коллегу.

«Мы впустили людей в наши сердца, а я отношусь к этому как к чему-то очень священному. Я думаю, что Олег тоже, потому что мы всегда очень стесняемся, когда нам задают вопросы друг про друга», — высказалась знаменитость.

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