«Не трогайте эту девочку»: Бузова припомнила звездам на презентации клипа Киркорова свои давние обиды

Ольга Бузова пристыдила звезд на презентации клипа Филиппа Киркорова. Об этом сообщает mk.ru.

29 ноября в Москве прошла премьера клипа на песню Филиппа Киркорова «Черная пантера». На презентации собрались десятки звезд, которые принимали участие в съемках клипа. Среди них была и Ольга Бузова, которая со сцены рассказала о дружбе с поп-королем.

«Наши взаимоотношения — это про безумное и бесконечное уважение друг к другу, про дружбу. Мы через многое с ним прошли. Многие моменты мне разбивали сердце, на многие ситуации мне больно было смотреть», — призналась она.

В какой-то момент Бузова начала вспоминать, что Киркоров оказался одним из тех, кто поддержал ее в начале карьеры, пристыдив попутно некоторых из своих коллег.

«Все — многие из них даже на этой сцене стоят — говорили не очень лестные слова в мой адрес. Ты был первым, кто сказал: „Не трогайте эту девочку“. И сегодня я имею честь говорить тебе „Спасибо“ и быть причастной к этой работе», — заявила она.

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