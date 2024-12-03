«Зашли в тупик»: Лев Лещенко назвал причину развода Алсу с мужем

Развод Алсу и Яна Абрамова стал чуть ли не самым обсуждаемым событием в сфере шоу-бизнеса в этом году. Певица неожиданно объявила о разрыве с супругом после 18 лет брака, намекнув, что причиной случившегося стала измена. Артист Лев Лещенко, который давно дружит с семьей исполнительницы, высказал свою точку зрения про отношения звезды и предпринимателя.

80-летний певец знает Алсу с детства и неоднократно выходил вместе с ней на сцену. Исполнительница хита «Зимний сон» росла на глазах артиста, строила отношения и рожала детей. Поэтому Лещенко смог осознать причины развода супругов.

«Думаю, настало время, когда Алсу и Яну стало тяжело общаться друг с другом. Я не беру в расчет интриги — кто, с кем… Просто люди исчерпали ресурсы своих взаимоотношений. Такое бывает. Зашли в тупик», — цитирует его StarHit.

По словам Лещенко, у певицы появилось сейчас свободное время, и она посвящает его работе. Исполнитель также добавил, что очень сложно понять, кто прав, а кто виноват в отношениях. Но артист отметил, что поддерживает Алсу, поскольку убежден в ее честности, принципиальности и благородстве.

Недавно Алсу призналась, что ей было страшно разводиться с Яном Абрамовым. Но, несмотря на предательство, артистка не собирается мстить экс-супругу.