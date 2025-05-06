«Мы все работаем семьей»: Юлия Меньшова публично обратилась к мужу Игорю Гордину

Телеведущая Юлия Меньшова публично поздравила мужа, актера Игоря Гордина с юбилеем. Пара прожила в браке более 30 лет.

Дочь режиссера Владимира Меньшова также опубликовала в личном блоге семейные снимки с Гординым и детьми.

«Сегодня нашему главному парню исполняется... 60! И мы все "работаем" семьей юбиляра. Такие планы на этот день», — сообщила Меньшова.

Напомним, Юлия Меньшова вышла замуж за Игоря Гордина в 1996 году, однако в 2003 году супруги расстались, а в 2008 году вновь воссоединились.

Ранее Юлия Меньшова призналась, что на политической почве прекратила общение с некоторыми друзьями. Телеведущая назвала ситуацию грустной, но подчеркнула: она до конца не знает, кто виноват в разрыве.

Также знаменитость поведала, что отказалась от развода с мужем Игорем Гординым из-за лени. Артисты разъехались и четыре года не жили вместе. Но официально они все же оставались женаты.