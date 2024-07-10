«Мы все не безгрешны»: Пригожин призвал дать шанс пожелавшему вернуться в РФ Меладзе

Пожелавшему вернуться в РФ певцу Валерию Меладзе следует дать шанс. Такое мнение в интервью NEWS.ru выразил продюсер Иосиф Пригожин.

По словам Пригожина, музыкант будет собирать большие стадионы, если ему разрешат работать на территории России. Он подчеркнул, что россияне любят Меладзе и ждут его концертов.

«Если Меладзе разрешат работать и он будет жить в Москве, у него будут большие стадионы, будет собирать зрителей. Неправильно осуждать людей, которые хотят вернуться к себе домой. У каждого человека должен быть шанс. Главное — не заблудиться, не потеряться, не стать жертвой негодяев. Мы все не безгрешны», — заявил продюсер.

Пригожин уточнил, что исполнителя хита «Самбо белого мотылька» также любят и те, кто проживает за границей и говорит на русском языке. Продюсер подчеркнул, что уровень популярности Меладзе точно не спадет, а песни, созданные певцом вместе с братом Константином Меладзе, носят исключительно глубокодушевный характер и полюбились массовому слушателю.

«Я не знаю, какие у него планы, но его любят в России и ждут», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что Меладзе планирует вернуться в Россию, так как соскучился по концертам.

Позднее глава ФПБК Виталий Бородин рассказал, что нельзя позволить Меладзе зарабатывать в России.