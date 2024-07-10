Глава ФПБК Бородин обвинил Меладзе, Пугачеву и Ахеджакову в ведении информационной войны против РФ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин оценил возможность возвращения в Россию выступавшего против СВО певца Валерия Меладзе. Он заверил, что исполнитель хита «Иностранец» не сможет выступать, пока не извинится перед своей страной.

«Конкретно по нему нам поступило 25 тысяч обращений с такой просьбой. Как думаете, почему артисты хотят вернуться? Они вовсе не соскучились по Родине, просто за границей они никому не нужны», - заявил Бородин в беседе с NEWS.ru.

Глава ФПБК также выразил уверенность, что уехавшие артисты не могут зарабатывать за границей столько, сколько получали в России. И именно это, по его мнению, главная причина их желания вернуться в родную страну.

«Мы однозначно будем просить, чтобы концерты Меладзе отменили в России, если он вернется», - заверил Бородин.

Кроме того, он напомнил, что родная сестра Меладзе продолжает зарабатывать деньги в России, но к ее бизнесу уже возникли вопросы, поэтому было подано обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Как пояснил глава ФПБК, Валерий Меладзе, Алла Пугачева, Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ), Лия Ахеджакова и ряд других артистов открыто ведут информационную войну против России.

Ранее стало известно, что уехавший из России в 2022 году Валерий Меладзе рассчитывает на возвращение и возобновление концертов. Сейчас артист в основном проживает с семьей в Испании. В июне он приезжал в Москву по частным делам и пообещал родственникам вскоре вернуться, так как соскучился по Москве и концертам.

*Признан иностранным агентом на территории России