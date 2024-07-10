Соскучился по концертам: Валерий Меладзе пообещал родным вскоре вернуться в Россию

Уехавший из России в 2022 году певец Валерий Меладзе рассчитывает на возвращение и возобновление концертов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сейчас артист в основном проживает с семьей в Испании. В июне он приезжал в Москву по частным делам и пообещал родственникам вскоре вернуться насовсем. Исполнитель хита «Иностранец» устал выступать за границей и скучает по полным залам в России.

При этом, по данным канала, Меладзе якобы открестился от поддержки Украины, а инцидент с продолжением запрещенной фразы в Дубае назвал провокацией.

Отмечается также, что Валерий улетел из России после 19 июля, он рассчитывал побывать на дне рождения старого друга, журналиста Отара Кушанашвили, однако тот попал в реанимацию с непроходимостью кишечника. При этом артист поддержал приятеля финансово – вместе с Певцами Николаем Басковым, Сосо Павлиашвили и Теоной Контридзе они собрали на его лечение около 1,5 миллиона рублей.

Валерий Меладзе также пообещал прилететь в Москву, чтобы навестить Кушанашвили.

Ранее стало известно, что у сестры Валерия Меладзе хотят отнять госконтракт на 5,4 миллиона рублей. Предпринимательница заключила контракт с Центром культуры и досуга «Полярная звезда» в Оленегорске, согласно которому, должна привезти артиста на концерт 31 августа. Примечательно, что госзакупку провели с участием «единственного поставщика».