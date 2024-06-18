«Обязательно будет»: Виктория Дайнеко ответила на слухи о предстоящей свадьбе
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Певица Виктория Дайнеко отреагировала на слухи о предстоящей свадьбе и заявила, что пока не замужем. Артистка вместе с предполагаемым возлюбленным по имени Роман посетила премьеру фильма «Тур с Иванушками» в «Октябре». На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».
«Когда будет, тогда обязательно будет. На самом деле, эта шутка про Романа, мне кажется, как-то не задалась, но неважно», - сказала артистка журналистам.
Репортеры отметили, что певица тепло поздравила мужчину с днем рождения и сделала сюрприз. На это Дайнеко сказала: «А вы не поздравляете никого тепло с днем рождения? Это значит, что я замужем? Пока нет».
На уточняющий вопрос журналистов, планируется ли свадьба и поступало ли предложение руки и сердце, певица ушла от ответа. «Мы не будем сейчас об этом говорить», - произнесла она и прервала общение с прессой.
В марте 2024 года Дайнеко сообщила, что отправилась с Романом в ЗАГС, и показала свидетельство о регистрации брака. Однако документ был сделан в развлекательном аппарате для влюбленных.
Об избраннике певицы известно, что он геолог. Пара познакомилась в соцсетях, Дайнеко первой проявила инициативу.