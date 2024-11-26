«Мы виделись недавно»: Виктория Боня прокомментировала возможную пластику у Хайдарова

Модель Виктория Боня заявила, что не будет делать пластику у Тимура Хайдарова. Об этом сообщает Telegram-канал Сплетница Кэт.

В Москве состоялась премьера фильма «Звезды в Сибири», которую посетила Виктория Боня. Модель вышла на красную дорожку в коричневом костюме с юбкой и в кепке. Боня охотно общалась с журналистами и затронула тему пластической операции. Виктория заявила, что не намерена связываться с хирургом Филиппа Киркорова. По мнению модели, Хайдаров — «человек-хайп».

«Мы с ним недавно виделись, он был у меня на шоу «Злые языки» и поставил такое фото: «Провели консультацию, скоро приступим к работе». После этого все написали, что я собираюсь делать операцию у Тимура», — высказалась Виктория.

Модель добавила, что Хайдаров хотел сказать о старте съемок, но не о начале их сотрудничества.

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