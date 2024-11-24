«Больше не впущу нищебродов»: Виктория Боня заявила, с каким мужчиной готова построить семью

Виктория Боня сделала неожиданное заявление о своей личной жизни. Блогерша призналась, с каким мужчиной собирается построить семью.

Телеведущая редко высказывается по поводу отношений и не сообщает, есть ли у нее молодой человек. Однако накануне девушка опубликовала в личном блоге снимок, на котором она была запечатлена на фоне большого роскошного букета, соответствующего ей по росту. Но личность тайного поклонника девушка не раскрыла.

Кроме того, до этого Боня заявила, что теперь у нее есть особые требования к своему будущему мужчине. Она уже знает, с каким именно человеком готова построить отношения и с каким вовсе не готова даже начинать общение.

«Я в свою жизнь больше не впущу нищебродов — пусть это слово не никого обижает, я имею в виду людей, которые до сих пор себя не нашли. Это и о материальном, конечно, и о духовном — о том, что мужчина в себе содержит. Он тоже должен развиваться, он должен содержать в себе меня», — отметила Виктория в интервью Кристины Егиазаровой.

Также Боня подчеркнула, что сейчас не заинтересована в новых романах. Именно по этой причине она не пытается найти мужчину своей мечты, а продолжает жить в своем рабочем темпе, занимаясь любимым делом.

Ранее мы писали о том, что 12-летняя дочь Виктории Бони потребовала забрать ее из Англии.

Также сообщалось, что Олег Майами откровенно высказался об отношениях с Ольгой Бузовой.