Старший сын Градского объяснил, почему не общается с младшими братьями

Старший сын Александра Градского заявил, что не общается с младшими братьями. Слова Даниила передает Woman.ru.

В семье музыканта давняя и непримиримая вражда, которая усугубилась вопросами наследства. Как выяснилось, старшие и младшие дети Градского даже не общаются. В беседе с журналистами Даниил заявил, что братья находятся под влиянием Марины Коташенко. Он надеется, что, став взрослыми, они сами решат, нужно ли им общение с родственниками.

«Сейчас за них все решает их мама. Наши все контакты происходят через адвокатов в суде, она нарушила много раз закон и должна отвечать по закону, никакого общения быть не может. Нам уже удалось найти свидетельницу, которая в суде сказала, что скорую отцу вызвали на 2 часа позже. Это большой шаг», — высказался сын певца.

Сын Градского добавил, что хотел бы изменить памятник, установленный на могиле отца. Если идею удастся осуществить, то Коташенко получит приглашение на открытие, несмотря на конфликт.

Ранее сын Александра Градского Даниил рассказал, какой памятник хотел сам артист. Подробности читайте в этой новости.