«Мы уже не сможем быть вместе»: комик Денис Косяков разводится с женой после 12 лет брака

Комик Денис Косяков рассказал, что разводится с женой после 12 лет брака. Супруги были вместе долгое время и до свадьбы – всего 21 год. Об этом сообщает Lenta.Ru.

Звезда рассказал подробности бракоразводного процесса с женой Еленой в эфире YouTube-шоу «О чем (НЕ) говорят женщины». Денис поделился своими впечатлениями.

«Развод — тяжелая штука. (...) Я думал, что все это будет проще», — отметил комик.

Артист пояснил, что в последнее время его жена сильно изменилась. По его словам, сейчас ее интересуют другие вещи помимо быта. Как говорит Косяков, все случилось в одночасье.

«Человек начал меняться и изменился настолько, что, видимо, мы уже не сможем быть вместе», — признался Денис.

Похожая история произошла с сыном популярных певцов Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина. Их наследник Василий развелся после 11 месяцев брака. Главную причину распада семьи назвала его мать. По словам Сенчуковой, «никаких измен не было» - в этом она полностью уверена.

Ранее мы писали о том, как бывший участник КВН Косяков предположил, что Александр Масляков навсегда завершил своё участие в шоу. Подкрепил свою гипотезу комик тем, что провести 1/8 финала КВН планируется уже с другим телеведущим – Валдисом Пельшем.