16:35, 21 февраля 2023
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Александр Масляков уходит из КВН
Бывший участник КВН предположил, что Александр Масляков навсегда завершил своё участие в шоу.
Бывший участник КВН и актер Денис Косяков выложил на своем официальном YouTube-канале видео, в котором сделал смелое предпожение: Александр Масляков больше не будет ввести игру.
«Похоже, Александр Васильевич окончательно уходит, а «Первый» - окончательно определился с новым ведущим», – заявил блогер.
Подкрепил свою гипотезу комик тем, провести 1/8 финала КВН планируется уже с другим телеведущим - Валдисом Пельшем.
Как сообщает издание Газета.Ru, Косяков тут же оговорился, что лишь предполагает уход знаменитого телеведущего из проекта:
«Конечно, я могу ошибаться и дело просто в том, что Пельш в очередной раз заменяет Маслякова», – предположил Денис.