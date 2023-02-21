Александр Масляков уходит из КВН

Бывший участник КВН и актер Денис Косяков выложил на своем официальном YouTube-канале видео, в котором сделал смелое предпожение: Александр Масляков больше не будет ввести игру.

«Похоже, Александр Васильевич окончательно уходит, а «Первый» - окончательно определился с новым ведущим», – заявил блогер.

Подкрепил свою гипотезу комик тем, провести 1/8 финала КВН планируется уже с другим телеведущим - Валдисом Пельшем.

Как сообщает издание Газета.Ru, Косяков тут же оговорился, что лишь предполагает уход знаменитого телеведущего из проекта:

«Конечно, я могу ошибаться и дело просто в том, что Пельш в очередной раз заменяет Маслякова», – предположил Денис.