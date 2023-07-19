«Молодая девочка»: стала известна истинная причина развода в семье Сенчуковой и Рыбина

Сын музыкантов Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина Василий развелся после 11 месяц брака не из-за измен. Главную причину распада семьи назвала его мать.

По словам Сенчуковой, «никаких измен не было» - в этом она полностью уверена.

«Они не сошлись характерами. Это – главная причина», - сообщила певица в беседе с сайтом mk.ru.

Развод оформили быстро: паре не пришлось обращаться в суд, поскольку ни детей, ни общего имущества не было. Рыбин рассказал, что продолжает «достаточно плотно» общаться с отцом бывшей невестки.

Сын известных музыкантов уже представил родителям новую девушку – 19-летнюю Леру. О ней Сенчукова отзывается так: «Она – хорошая, молодая девочка».

Исполнительница рассказала, что девушка сына обращается к ним по имени и отчеству. Предыдущая избранница называла родственников «дядя Витя» и «тетя Наташа».

Ранее сообщалось, что сын исполнителей больше 8 лет встречался с Дарьей Алябьевой – они были знакомы с детства, но продержались в браке только 11 месяцев. О разводе стали говорить, когда молодой человек показал в соцсетях новую избранницу.