«Мы старались, но развалились»: обедневший Семен Трескунов* развелся с женой

25-летний Семен Трескунов* (признан иноагентом на территории РФ) развелся с женой-татаркой после отъезда из России. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на новое интервью актера.

В 2022 году актер женился на Аните Ахмадуллиной, рожденной в 2001 году в обеспеченной семье. Закончив школу, девушка увлеклась актерством, а после отъезда из России попробовала себя в роли фотографа. Трескунов* нежно называл избранницу «татарочкой» и собирался с ней «тусоваться всю жизнь». Однако их союз продержался 2 года: несколько месяцев назад пара развелась.

«Мы старались что-то делать, но развалились. Не произошло ничего плохого, просто решили двигаться в разном направлении. Да, я опять жених!» — высказался артист.

Помимо развода, он столкнулся с финансовыми трудностями. Актер не раз говорил, что после отъезда из России работы стало меньше.

Ранее уехавший из РФ Семен Трескунов* заявил, что находился «в рабстве медиахолдингов». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Мария Берсенева родила дочь от Михаила Гудошникова, который моложе на 8 лет.

*признан иноагентом на территории РФ