«Ты находишься в рабстве»: оставшийся без денег Трескунов* вспомнил о карьере в России

Актер Семен Трескунов* (признан иноагентом на территории РФ) заявил, что до отъезда из РФ находился «в рабстве медиахолдингов». Новое интервью артиста опубликовал Telegram-канал Хуже и не скажешь.

Трескунов* стал известен благодаря съемкам в сериале «Ивановы-Ивановы». Он признается, что актер — «подневольная профессия», которая предполагает «рабство». При этом артист не скрывает, что, получив долгожданную свободу и уехав из России, он лишился денег.

«Актер — подневольная профессия, которая предполагает, что ты находишься в рабстве у медиахолдингов. Как только ты из этого рабства сбегаешь, ты становишься безработным. Объем работы, который помогал держаться на плаву, остался в прошлом», — высказался актер.

Трескунов* считает, что оказался в неприятной ситуации. По словам знаменитости, раньше он занимался творческой деятельностью и отказывался от рекламы, а теперь не против коммерческих предложений.

«Раньше я был против рекламы. А сейчас думаю: «Ой, если бы пришла реклама, было бы классно»», — резюмировал он.

Ранее в отношении актера Семена Трескунова* возбудили административное дело. Подробности читайте в этой новости.

*признан иноагентом на территории РФ