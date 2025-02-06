Моложе на 8 лет: от кого звезда «Маргоши» тайно родила дочь

Мария Берсенева из «Маргоши» родила дочь от Михаила Гудошникова, который моложе на 8 лет. Об этом сообщает StarHit.

В 2022 году актриса стала мамой во второй раз. Она родила дочь Марусю от актера Михаила Гудошникова, который младше на 8 лет. Берсенева познакомилась с избранником благодаря работе в театре: он был ее партнером в спектаклях «Сафари любви», «Семь раз отмерь», «Анна Каренина», «Мастер и Маргарита».

По информации источника, отношения пары развивались стремительно, их сближали гастроли. После одного из спектаклей Мария устроила Михаилу сюрприз в честь его дня рождения. Актриса купила торт, украсила свечами и эмоционально поздравила возлюбленного. После этого они стали жить вместе.

Пара скрывает свои отношения и не выходит вместе в свет, зато обменивается любовными посланиями в соцсетях. В январе актер разместил видео с дочкой, сделанное на отдыхе. Для Михаила это первый ребенок.

Ранее актриса Мария Берсенева рассказала о съемках на шестом месяце беременности. Подробности читайте в этой новости.